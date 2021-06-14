Журналист NBC прошел двухнедельный карантин перед интервью с Путиным

«Спасибо, что уделили нам время, господин президент, мы две недели сидели на карантине, это очень важное для нас интервью», — приводит слова журналиста пресс-служба Кремля.

Симмонс отметил, что беседа «подзатянулась», и поблагодарил Путина за интересный разговор.

Беседа Путина с Симмонсом была записана 11 июня в Кремле. Российский лидер дал интервью NBC в преддверии саммита с президентом США Джо Байденом, который состоится 16 июня.

