Журналист NBC прошел двухнедельный карантин перед интервью с Путиным
Журналисты американского телеканала NBC News пробыли на 14-дневном карантине перед интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в беседе с российским лидером рассказал интервьюер Кир Симмонс.
«Спасибо, что уделили нам время, господин президент, мы две недели сидели на карантине, это очень важное для нас интервью», — приводит слова журналиста пресс-служба Кремля.
Симмонс отметил, что беседа «подзатянулась», и поблагодарил Путина за интересный разговор.
Беседа Путина с Симмонсом была записана 11 июня в Кремле. Российский лидер дал интервью NBC в преддверии саммита с президентом США Джо Байденом, который состоится 16 июня.
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