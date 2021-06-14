Путин высказался о будущем России после смены президента
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News заявил, что в стране ничего не «обрушится в одночасье» после его ухода с поста главы государства. Текст беседы российского лидера с журналистом Киром Симмонсом опубликован на сайте Кремля.
Симмонс напомнил о поправках, внесенных в Конституцию РФ и позволяющих Путину оставаться президентом до 2036 года. Журналист поинтересовался, не спровоцирует ли смена главы государства тяжелый кризис.
В ответ на это Путин отметил, что после ухода предыдущего президента РФ Бориса Ельцина страна находилась в сложной ситуации, однако сейчас «много проблем, но ситуация абсолютно другая».
«Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли? <...> Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо. Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России», — заявил Путин.
Президент пообещал сделать все для поддержки возможного преемника, если он «с конструктивными взглядами, предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь», независимо от его отношения к Путину лично.
Кроме того, как отметил глава государства, «когда-то нам всем будет замена».
«Но я уверен, что фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее», — добавил Путин, подчеркнув, что превыше всего судьба страны и ее народа.
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