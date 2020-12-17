Журналист «Коммерсанта» назвал Путина «хромой уткой»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова об обнулении президентских сроков.
«Вы правда готовы выдвигаться в 2024 году, или вы не хотели бы стать хромой уткой раньше времени? Про что вы думали, когда так активно солидаризировались с этой идеей?» - спросил журналист.
«Формально разрешение есть от народа. Я для себя еще не принял решение, пойду или не пойду на выборы в 2024 году», - отметил глава государства.
Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- Путин пообещал, что государство не будет экономить на воде для Крыма
- Путин назвал условие индексации работающим пенсионерам
- «От слов к делу!» Путин призвал международное сообщество помочь беженцам из Карабаха
- Путин считает, что конфликтов на религиозной почве в России не будет
- Путин признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru