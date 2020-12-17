Журналист «Коммерсанта» назвал Путина «хромой уткой»

«Вы правда готовы выдвигаться в 2024 году, или вы не хотели бы стать хромой уткой раньше времени? Про что вы думали, когда так активно солидаризировались с этой идеей?» - спросил журналист.



«Формально разрешение есть от народа. Я для себя еще не принял решение, пойду или не пойду на выборы в 2024 году», - отметил глава государства.



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

