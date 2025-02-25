Журналист Боуз заявил, что Зеленский начал терять контроль над властью
25 февраля 202518:06
Глава Украины Владимир Зеленский начал терять контроль над властью, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Боуз также назвал Зеленского диктатором.
По словам журналиста, «даже ранее лояльные СМИ в Киеве ополчились» на украинского лидера.
Ране Верховная рада Украины в присутствии европейских комиссаров провалила голосование за постановление в поддержку продолжения Зеленским своих полномочий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru