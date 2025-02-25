По словам журналиста, «даже ранее лояльные СМИ в Киеве ополчились» на украинского лидера.

Ране Верховная рада Украины в присутствии европейских комиссаров провалила голосование за постановление в поддержку продолжения Зеленским своих полномочий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





