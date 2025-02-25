Журналист Боуз заявил, что Зеленский начал терять контроль над властью

Глава Украины Владимир Зеленский начал терять контроль над властью, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Боуз также назвал Зеленского диктатором.

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По словам журналиста, «даже ранее лояльные СМИ в Киеве ополчились» на украинского лидера.

Ране Верховная рада Украины в присутствии европейских комиссаров провалила голосование за постановление в поддержку продолжения Зеленским своих полномочий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина

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