Журналист Баженов назвал комментарии Путина по внешней политике образцом классической дипломатии
Реакцию России на политические заявления и действия представителей зарубежных стран можно назвать образцом классической дипломатии, о которой уже давно забыли в Европе. Об этом заявил журналист, лидер некоммерческого общественного экологического движения Тимофей Баженов, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
По мнению Баженова, в ходе своего выступления Путин дал обидчикам России «очень сдержанный, политически правильный и в то же время мужской ответ».
«Президент нигде не перегнул палку и в то же время дал достойный ответ людям, которые хотели нас обидеть. Как по мне, это новый подход к дипломатии. Дело в том, что в 20 веке она была предельно сдержанной, подчеркнуто интеллигентной. В начале 21 века европейская дипломатия полностью потеряла свое лицо и стала напоминать кухонный скандал. Образцами дипломатических переговоров долгое время оставались только Россия и Китай», — отметил Баженов.
Он добавил, что Россия сейчас остается в «русле классической, образцовой дипломатии». По его словам, это и есть отличительная черта по-настоящему сильной державы, страны со своей твердой позицией на международной арене. «Я разделяю ту мысль, что с нами не надо переходить через красную черту, а где она находится — мы сами решим», — отметил Баженов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 271 / сут.
Умерли
107 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 644 / сут.
- Задержанного за репост бывшего вице-спикера Госдумы Рыжкова отпустили из полиции
- Псаки прокомментировала слова Путина о тигре Шерхане и шакале Табаки
- Московский «Локомотив» вышел в финал Кубка России по футболу
- В Кремле прокомментировали требование Чехии вернуть высланных дипломатов
- МИД РФ призвал Чехию оставить ультиматумы для общения внутри НАТО
- В Москве скончалась заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева
- Белый дом отверг обвинения в причастности к покушению на Лукашенко
- Чехия потребовала вернуть высланных дипломатов в РФ
- Захарова: США замалчивают планы по развертыванию ядерных вооружений
- Самарские «Крылья Советов» вышли в финал Кубка России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru