Журналист Баженов назвал комментарии Путина по внешней политике образцом классической дипломатии

Реакцию России на политические заявления и действия представителей зарубежных стран можно назвать образцом классической дипломатии, о которой уже давно забыли в Европе. Об этом заявил журналист, лидер некоммерческого общественного экологического движения Тимофей Баженов, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.



По мнению Баженова, в ходе своего выступления Путин дал обидчикам России «очень сдержанный, политически правильный и в то же время мужской ответ».



«Президент нигде не перегнул палку и в то же время дал достойный ответ людям, которые хотели нас обидеть. Как по мне, это новый подход к дипломатии. Дело в том, что в 20 веке она была предельно сдержанной, подчеркнуто интеллигентной. В начале 21 века европейская дипломатия полностью потеряла свое лицо и стала напоминать кухонный скандал. Образцами дипломатических переговоров долгое время оставались только Россия и Китай», — отметил Баженов.

Он добавил, что Россия сейчас остается в «русле классической, образцовой дипломатии». По его словам, это и есть отличительная черта по-настоящему сильной державы, страны со своей твердой позицией на международной арене. «Я разделяю ту мысль, что с нами не надо переходить через красную черту, а где она находится — мы сами решим», — отметил Баженов.



