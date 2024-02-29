Путин сообщил о поставке комплекса «Сармат» в российские войска

Комплекс «Сармат» поставлен в российские войска, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Путин: Россия сделает все, чтобы достичь целей спецоперации

Он добавил, что оружие в скором времени будет продемонстрировано. Президент также напомнил, что в боях уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".

«Сармат» - стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Российская Армия«сармат»

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