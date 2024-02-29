Путин сообщил о поставке комплекса «Сармат» в российские войска
29 февраля 202412:30
Комплекс «Сармат» поставлен в российские войска, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Он добавил, что оружие в скором времени будет продемонстрировано. Президент также напомнил, что в боях уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".
«Сармат» - стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru