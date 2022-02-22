«Жизнь без воды и света»: глава ЛНР о подписании договора с Россией
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР была на грани гуманитарной катастрофы и смогла выжить только благодаря России. Об этом сообщает РИА Новости.
Пасечник отметил, что республика ждала договора о дружбе с Россией долгих восемь лет, и это ожидание дорого обошлось ЛНР.
«Это были очень трудные для нашей республики годы. 2014 год - это гибель наших друзей, гибель ополченцев. Это жизнь без воды и света. И последующая наша жизнь под постоянными обстрелами», — подчеркнул глава ЛНР.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета и независимости ЛНР и ДНР. 22 февраля Совет Федерации русифицировал договоры с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве.
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