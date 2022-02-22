Пушилин заявил, что ДНР и ЛНР может потребоваться военная помощь России
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР и ЛНР не исключают, что им потребуется военная помощь России. Об этом сообщает РИА Новости.
В то же время глава ДНР отметил, что пока независимые республики рассчитывают на свои силы.
Пушилин также подчеркнул, что вопрос границ ЛНР и ДНР будет урегулировать позже, сейчас не стоит форсировать события.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова оказать военную поддержку ДНР и ЛНР в случае обострения ситуации, но пока о вводе войск на территорию Донбасса речи не идет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru