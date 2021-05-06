Жительница Горловки призвала СБ ООН помочь прекратить агрессию Киева
Жительница поселка Горловка (ДНР) Анна Тув, у которой погибли муж и дочь в ходе обстрелов с украинской стороны, призвала на неформальном заседании СБ ООН способствовать прекращению агрессии Киева. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным агентства, под обстрел дом семьи Тув попал в мае 2015 года. Тогда женщина лишилась мужа и дочери, еще два ребенка были ранены.
Как заявила Тув на заседании, в настоящее время «идет не война, а массовое уничтожение населения». Она обратилась к европейским организациям, способным оказать влияние на Киев для прекращения гибели людей.
Россия провела онлайн-заседание СБ ООН "Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине". Ряд стран Запада обвинили РФ в том, что проведение этого мероприятия призвано ответь внимание международного сообщества от российской агрессии против Украины.
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