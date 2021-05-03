Глава ДНР рассказал о готовности встретиться с Зеленским

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

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Пушилин отметил, что украинские власти не связывались с ним. Глава ДНР добавил, что готов не только к проведению переговоров с лидером Украины, но и к мирному урегулированию конфликта, пишут «Известия». «В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом», — заявил Пушилин.

Напряженность конфликта в Донбассе усилилась в конце марта 2021 года. Киев и зарубежные СМИ обвиняли Россию в стягивании войск к украинской границе. В свою очередь Украина проводила военные учения недалеко от Крыма. Владимир Зеленский 20 апреля предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса для обсуждения конфликта. Путин ответил, что украинским властям следует сначала переговорить с представителями ЛНР и ДНР.

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