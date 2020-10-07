«Жить по правде». Шушкевич поздравил Путина с днем рождения

Первый глава постсоветской Белоруссии в эфире НСН пожелал российскому лидеру занять достойную позицию по ситуации в стране.

Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 68 лет.

В эфире НСН с днем рождения российского лидера поздравил первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич.

«Я бы хотел ему пожелать жить по правде. И не поддерживать ту ложь, которая происходит в Белоруссии. Он знает, что он делает. И к чему бы он ни стремился, это не должно противоречить порядочности и тому, чтобы быть правдивым», - сказал Шушкевич.

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Экс-глава Белоруссии отметил, что Путин поддерживает «абсолютно несправедливый режим» в стране и выразил опасения, что президент РФ может прислать войска в поддержку Александра Лукашенко.

«Я бы хотел, чтобы он занял достойную позицию. Это он может сделать. Он все понимает. 68 лет – это как раз тот возраст, когда можно поступить очень благородно. И белорусский народ ждет от него этого», - сказал Шушкевич.

Шушкевич ушел с поста главы Белоруссии в январе 1994 года, когда ему было 59 лет.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев поздравил Путина с днем рождения и выразил уверенность, что тот будет и впредь проявлять присущие ему целеустремленность и способность преодолевать трудности.

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Фото: Станислав Шушкевич //РИА Новости/Дмитрий Донской
ТЕГИ:День РожденияВладимир ПутинСтанислав Шушкевич
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