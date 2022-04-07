Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище

Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут в пятницу на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Отпевание Жириновского состоится 8 апреля в храме Христа Спасителя

Ранее СМИ сообщали, что Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище, где покоятся его родственники.

«Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14:00», — сообщили в Думе.

Похороны политика пройдут сразу после прощания.

Лидер ЛДПР скончался накануне на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с Жириновским состоится 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ПохороныВладимир Жириновский
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