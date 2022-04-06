Отпевание Жириновского состоится 8 апреля в храме Христа Спасителя
6 апреля 202219:49
Отпевание Владимира Жириновского состоится 8 апреля в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Московскую патриархию.
6 апреля Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. В Минздраве заявили, что ведущие специалисты «до последнего боролись за жизнь» политика.
По данным СМИ, похороны политика пройдут на Троекуровском кладбище.
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6 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru