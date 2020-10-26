Жириновский заявил о необходимости «министерства демографии»

Глава ЛДПР Владимир Жириновский на встрече Госдумы с премьер-министром Михаилом Мишустиным предложил создать отдельное ведомство, посвященное демографической политике. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча депутатов и кабмина прошла в понедельник 26 октября перед обсуждением бюджета на 2021-2023 гг. В ходе встречи Жириновский отметил, что существующие министерства не справляются с теми задачами, которые перед ними стоят. Политик также подчеркнул, что демографическая политика является стратегической целью государства.

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Он добавил, что экономия на этом направлении внутренней политики значительно скажется на численности населения, а также выразил сожаление по поводу снижения количества "русских". Лидер ЛДПР также подверг критике существующее Министерство по делам молодежи.

Жириновский отметил, что организация "Росмолодежь", ее лидеры и программа неизвестны широкому кругу молодых россиян. Он привел в пример советскую организацию Комсомол и выразил уверенность, что она играла гораздо более значительную роль в жизни людей того времени.

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ФОТО: www.duma.gov.ru
ТЕГИ:ДемографияЛДПРВладимир Жириновский
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