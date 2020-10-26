Жириновский заявил о необходимости «министерства демографии»

Он добавил, что экономия на этом направлении внутренней политики значительно скажется на численности населения, а также выразил сожаление по поводу снижения количества "русских". Лидер ЛДПР также подверг критике существующее Министерство по делам молодежи.

Жириновский отметил, что организация "Росмолодежь", ее лидеры и программа неизвестны широкому кругу молодых россиян. Он привел в пример советскую организацию Комсомол и выразил уверенность, что она играла гораздо более значительную роль в жизни людей того времени.

