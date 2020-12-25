Жириновский заявил, что возьмет уродливую скульптуру Аленки себе
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский повесил на двери своего кабинета в Госдуме фотографию скульптуры Аленки из Нововоронежа.
Ранее политик раскритиковал снос памятника Аленке в Нововоронеже. Он заявил, что он не уродливый, а «вполне нормальный». Жириновский заявил, что «женщины не обязаны соответствовать стандарту красоты».
Лидер ЛДПР также заявил, что готов забрать скульптуру и разместить ее на одном из партийных объектов.
Памятник героине русских сказок Аленке в городе Нововоронеж Воронежской области вызвал большой резонанс в соцсетях, отмечает Ura.ru.
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