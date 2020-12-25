Жириновский заявил, что возьмет уродливую скульптуру Аленки себе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский повесил на двери своего кабинета в Госдуме фотографию скульптуры Аленки из Нововоронежа.

Круче Аленки. Три самых страшных памятника по версии НСН

Ранее политик раскритиковал снос памятника Аленке в Нововоронеже. Он заявил, что он не уродливый, а «вполне нормальный». Жириновский заявил, что «женщины не обязаны соответствовать стандарту красоты».

Лидер ЛДПР также заявил, что готов забрать скульптуру и разместить ее на одном из партийных объектов.

Памятник героине русских сказок Аленке в городе Нововоронеж Воронежской области вызвал большой резонанс в соцсетях, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: "Нововоронеж Online"/ВКонтакте
ТЕГИ:ПамятникВладимир Жириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры