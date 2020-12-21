Круче Аленки. Три самых страшных памятника по версии НСН

Попытка увековечить основательницу села Новая Аленовка (ныне - Нововоронеж) в Воронежской области обернулась скандалом, когда люди увидели памятник легендарному персонажу. Одеяние «предположительно женщины» больше напоминало кольчугу, а выражение лица больше пристало бы персонажам из фильмов ужасов. Про такое говорят – «детей пугать», но на Аленку и взрослым смотреть не рекомендуется. После резонанса, который вызвала скульптура, установленная 18 декабря, местные власти уже сегодня решили ее снести.

«Это не памятник, это – арт-объект», - разъясняла замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.

Стоимость монумента составила около миллиона рублей, при этом бюджетные средства не привлекались, заверила чиновница. По её словам, дальнейшую судьбу памятника решат позже, а пока он будет находиться на складе.

В России любят и ставить памятники и сносить их с течением времени. Причем, предлог, что для первого, что для второго может быть самый разный – от конъюнктуры до художественного вкуса внезапно прозревших. Как в случае с Новой Аленовкой, она же Нововоронеж. Далеко не во всех скульптурных композициях, украшающих российские города и веси, видна рука Микеланджело. Однако нововоронежская Аленка своим обликом рискует затмить даже те исчадия современных скульпторов, что до сей поры можно было считать верхом безвкусицы. НСН вспомнила три скульптурных композиции, которые вызывали наибольшее недоумение.

Вот уже полвека нигде в мире не удалось «переплюнуть» авторов памятника Ленину в Улан-Удэ. Центральную площадь столицы Бурятии украшает голова вождя мирового пролетариата, установленная там к столетию со дня его рождения. Масса бронзовой головы – 42 тонны, высота – почти 8 метров и ширина – 4,5 метра. Монумент время от времени вызывает анекдотические инициативы досужих остроумцев – то ушанку сшить, чтобы голова зимой не мерзла, то маску от свиного гриппа.

Еще один пример мегаломании обласканных властью творцов стоит на Москве-реке – Петр I работы Зураба Церетели, любимого скульптора бывшего столичного градоначальника. Орясину высотой 98 метров воздвигли в 1997 году вопреки резкой критике и общественности и экспертного сообщества. Столичный Петр вошел в десятку самых уродливых памятников мира по версии сайта VirtualTourist.com. Впрочем, стоит Петр по сей день – сносить оказалось раз в десять дороже, чем строить.

Но по дикости воплощения Аленка из Нововоронежа сопоставима, вероятно, с памятником академику Сахарову в Санкт-Петербурге. Установленный на Васильевском острове в 2003 году он являет собой зрелище сколь нелицеприятное, столь и недостойное памяти выдающегося ученого, правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира.

