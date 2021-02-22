В новой партии «Справедливая Россия – За правду» намерены конкурировать с единороссами

Депутат Госдумы РФ и представитель партии «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН назвал объединение политических сил «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» ситуацией усиления. Он не считает, что новый альянс может быть «сливом» эсэров.

«Мы находимся в ситуации усиления. Видим очень серьезное внимание федеральных медиа к этим процессам. У меня есть основание полагать, что «Справедливая Россия – За правду» может выйти на вторые позиции в целом по стране. По отдельным регионам мы понимаем, что это уже произошло. Даже по мажоритарным округам, как показали недавние выборы в городе Орле. Наша партия составит реальную конкуренцию «Единой России». Стоит, конечно, задача - обеспечить соответствующий выход на национальном уровне, и настроение делегатов съезда по этому поводу достаточно оптимистические», - заметил депутат.

Шеин назвал избрание лидера справедливороссов во главу объединенной партии совершенно логичным.

«Сергей Михайлович (Миронов – прим. НСН) – тот человек, который трижды приводил партию к победе на очень важных национальных выборах в Госдуму. Без него это было бы невозможно. Этот человек стоял у основ объединения в 2006 году (партии «Родина», Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров - прим. НСН) и тот человек, который в самых сложных, кризисных ситуациях (в политике такие бываю) – проявлял свои качества руководителя и политического лидера», - отметил парламентарий.