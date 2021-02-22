В новой партии «Справедливая Россия – За правду» намерены конкурировать с единороссами
Справедливоросс Олег Шеин в эфире НСН заявил, что новая партия «Справедливая Россия – За правду» отберет голоса у «Единой России» и станет в РФ партией №2.
Партия «Справедливая Россия» официально сменила название, сообщает пресс-служба лидера СР Сергея Миронова.
На проходящем в Москве 11-м съезде партии Миронов объявил, что объединённая партия официально будет называться «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».
Также на съезде были приняты изменения в устав, согласно которым появились должности сопредседателей партии. Миронов пояснил, что их займут лидеры партий «За правду» и «Патриоты России» Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а сам лидер «Справедливой России» возглавит объединённую партию.
Депутат Госдумы РФ и представитель партии «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН назвал объединение политических сил «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» ситуацией усиления. Он не считает, что новый альянс может быть «сливом» эсэров.
«Мы находимся в ситуации усиления. Видим очень серьезное внимание федеральных медиа к этим процессам. У меня есть основание полагать, что «Справедливая Россия – За правду» может выйти на вторые позиции в целом по стране. По отдельным регионам мы понимаем, что это уже произошло. Даже по мажоритарным округам, как показали недавние выборы в городе Орле. Наша партия составит реальную конкуренцию «Единой России». Стоит, конечно, задача - обеспечить соответствующий выход на национальном уровне, и настроение делегатов съезда по этому поводу достаточно оптимистические», - заметил депутат.
Шеин назвал избрание лидера справедливороссов во главу объединенной партии совершенно логичным.
«Сергей Михайлович (Миронов – прим. НСН) – тот человек, который трижды приводил партию к победе на очень важных национальных выборах в Госдуму. Без него это было бы невозможно. Этот человек стоял у основ объединения в 2006 году (партии «Родина», Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров - прим. НСН) и тот человек, который в самых сложных, кризисных ситуациях (в политике такие бываю) – проявлял свои качества руководителя и политического лидера», - отметил парламентарий.
По мнению законодателя, конкуренция лидеров объединенных политических сил внутри созданной партии неизбежна.
«Безусловно, любое объединение - это поиск компромиссов. Но «Справедливая Россия» объединяет людей, которые занимаются политикой долгие годы, а кое-кто и десятилетия, и они обладают достаточным опытом для того, чтобы точки компромиссов были найдены», - сказал Шеин.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что глава «Справедливой России» Сергей Миронов собирает «мертвые партии» перед выборами в Госдуму, чтобы после победы их распустить.
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