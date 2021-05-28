Жириновский заступился за вагоны-рестораны в поездах

По мнению Жириновского, о том, что убрать и что, наоборот, добавить, нужно спросить у пассажиров. Лидер ЛДПР предложил организовать в поездах «вагон-баньку», чтобы «поездка вообще была только в радость».

Ранее глава РЖД Олег Белозёров заявил, что вагоны-рестораны уберут из поездов дальнего следования, останутся они только в туристических и фирменных поездах, передает Ura.ru. В остальных составах рестораны будут заменены на наборы питания с возможностью разогрева в обычном вагоне.

