Жириновский заступился за вагоны-рестораны в поездах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал намерение РЖД избавиться от вагонов-ресторанов.

«Это зуд каких-то чиновников. Очередная реформа, которая лишит граждан части романтизма, присущего поездам дальнего следования…От вагонов-ресторанов руки прочь!»- написал политик в своем Telegram-канале.

Кто у кого на поводке? Иншаков о желании Жириновского проверять хозяев собак

По мнению Жириновского, о том, что убрать и что, наоборот, добавить, нужно спросить у пассажиров. Лидер ЛДПР предложил организовать в поездах «вагон-баньку», чтобы «поездка вообще была только в радость».

Ранее глава РЖД Олег Белозёров заявил, что вагоны-рестораны уберут из поездов дальнего следования, останутся они только в туристических и фирменных поездах, передает Ura.ru. В остальных составах рестораны будут заменены на наборы питания с возможностью разогрева в обычном вагоне.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РЖДПоездаВладимир Жириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры