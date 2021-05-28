Жириновский заступился за вагоны-рестораны в поездах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал намерение РЖД избавиться от вагонов-ресторанов.
«Это зуд каких-то чиновников. Очередная реформа, которая лишит граждан части романтизма, присущего поездам дальнего следования…От вагонов-ресторанов руки прочь!»- написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению Жириновского, о том, что убрать и что, наоборот, добавить, нужно спросить у пассажиров. Лидер ЛДПР предложил организовать в поездах «вагон-баньку», чтобы «поездка вообще была только в радость».
Ранее глава РЖД Олег Белозёров заявил, что вагоны-рестораны уберут из поездов дальнего следования, останутся они только в туристических и фирменных поездах, передает Ura.ru. В остальных составах рестораны будут заменены на наборы питания с возможностью разогрева в обычном вагоне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru