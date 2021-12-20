Жириновский высказался за военную силу против Украины

По его словам, сделать это нужно в том случае, если Киев не станет выполнять российские требования по «красным линиям» и обеспечению безопасности. По мнению депутата, НАТО не станет воевать за страну, которая не является членом блока.

По мнению политика, главным ультиматумом Москвы является обращение к разным политическим силам, чтобы те «перестали трогать» Украину и она никогда не становилась членом Североатлантического альянса.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт призналась, что обеспокоена ситуацией вокруг Украины и якобы стягиванием к ее пределам российских войск. В качестве ответной меры министр предложила применить к России, которую назвала «агрессором», жесткие санкции.

