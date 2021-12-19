Министр Минобороны ФРГ требует ввести санкции против России из-за Украины

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт призналась, что обеспокоена ситуацией вокруг Украины и якобы стягиванием к ее пределам российских войск. В качестве ответной меры министр предложила применить к России, которую назвала «агрессором», жесткие санкции.

«На данный момент мы должны наметить целью (санкций президента России Владимира) Путина и его окружение», - считает глава военного ведомства Германии.

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Она также отметила, что «необходимо использовать весь инструментарий, который у нас есть», отвечая на вопрос, может ли «Северный поток 2» стать частью санкционного пакета.

«В настоящее время мы должны сфокусироваться на Путине и его окружении. Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шоппинг на Елисейские поля в Париже», - заявила Ламбрехт.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на европейских дипломатов и официальных лиц, сообщил, что некоторые из ведущих стран ЕС высказываются за переговоры с Москвой. В частности, такой подход предпочитают Германия, Франция, Испания, Италия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФРГГерманияУкраинаСанкции Против России
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