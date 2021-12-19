Министр Минобороны ФРГ требует ввести санкции против России из-за Украины

Она также отметила, что «необходимо использовать весь инструментарий, который у нас есть», отвечая на вопрос, может ли «Северный поток 2» стать частью санкционного пакета.

«В настоящее время мы должны сфокусироваться на Путине и его окружении. Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шоппинг на Елисейские поля в Париже», - заявила Ламбрехт.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на европейских дипломатов и официальных лиц, сообщил, что некоторые из ведущих стран ЕС высказываются за переговоры с Москвой. В частности, такой подход предпочитают Германия, Франция, Испания, Италия.