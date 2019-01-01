Жириновский вступился за русских перед опозорившей их Госдумой
Лидер ЛДПР на пленарном заседании Госдумы обрушился на депутатов «Единой России», отказавшихся облегчить получение российского гражданства русским по национальности.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня на пленарном заседании Госдумы обрушился на депутатов имеющей парламентское большинство «Единой России», которые провалили законопроект об упрощении процедуры получения российского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, являющихся русскими по национальности. Жириновский посчитал позорным такое поведение своих коллег по нижней палате и в знак протеста покинул зал заседаний. НСН приводит полностью филиппику вождя думских либерал-демократов.
«Это просто, я считаю, кощунственно. Отказывать процедуру упрощения. У нас же есть закон. Мы говорим: давайте упростим. Не нравится слово «русские», давайте уберем слово «русские». Просто упрощаем процедуру. Зачем отказывать? Принять в первом чтении. Мы везде зачеркнем слово «русский». Вообще русских выгнать нужно из России. Они не нужны! Давайте заботиться о всех других народах. У нас их сто, двести.
Это позор, когда в русском парламенте говорят: нет, не будем давать права русским!
А кого убили на Украине сейчас? Какой язык там запрещают, на Украине? Какой-нибудь другой, у нас есть их много? И носителями в основном являются русские. Для лиц нерусской национальности никаких проблем нет при получении гражданства. Мы же данным законом не ограничиваем, мы – расширяем! И расширяем в отношении государствообразующего народа.
Если нам при Ельцине определенные товарищи с Запада дали Конституцию, в которой даже слова «русский народ» нету! И «русский» – нет этого слова! Почему-то мы живем по этой Конституции. Давайте ее отменим! Ибо она дискриминирует русский народ. То есть вы живете уже 30 лет по Конституции, которая дискриминирует русских, но закон, чтобы расширить права русских, - это будет дискриминация! На какую статью Конституции вы ссылаетесь? Мы же не ограничиваем других. Если бы мы писали «только русским давать гражданство». Мы говорим: страдают в основном, оказавшись за рубежом, русские. Их выдавливают из всех бывших союзных республик. А сегодня из некоторых других республик, которые входят в состав России. На статистику посмотрите, что везде уменьшается русское население. Северный Кавказ и некоторые другие регионы. И вы здесь сидите и не хотите снять лишнее ограничение!
С какой стати русский должен восемь лет ждать?
Почему у него должен быть стаж проживания пять лет, да постоянно? Почему он должен сдавать экзамен по русскому языку? Почему у него должен быть источник постоянного дохода? То есть все ограничения вы в этом зале ввели, чтобы невозможно было получить гражданство! Вы дискриминируете не только русских – всех, кто хотел бы стать гражданином России! Мы с вами сегодня приняли закон, чтобы давать 450 тысяч рублей для погашения ипотеки многодетной семье. А русским даже паспорт не хотим давать! А их полно, русских. И они бы уже сюда приехали.
И нас было бы уже 160, 170, 180 миллионов!
Но парламент всех семи созывов мешает решению вопроса. Вы понимаете, что вам навязывают эту идею? Вы бы с удовольствием проголосовали. Кто это в этом правительстве делал заключение? Фамилии давайте называть. Кто делал заключение в этом правительстве по данному закону отрицательное? И кто в этом комитете поддерживает, не принять? «Концепция не та! Вспомнили о русских! Вы обнаглели, вообще, русские! Вспоминаете, что русские есть?!»
Давно их уничтожают, с 17 года. С 17 года заботятся о национальных меньшинствах. Русских нету. Ленин писал, что русские – это Держиморда. Всякого рода оскорбления, что русский – это сатрап, узурпатор. Что они – шовинисты. А вот все остальные – все хорошие! И они все разбежались от нас. И сегодня продолжают бежать. Это чудовищно! Конечно, у вас есть большинство, но вам будет стыдно. Вы стенограмму возьмите сегодняшнего заседания, 19 июня, и оставьте вашим потомкам! Чтобы они знали, что их дедушка, бабушка в далеком 19 году в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства.
Все государства дают! Немцы, Израиль, венгры – все! Поляки! Моментально дают гражданство!
Вперед что-то дают, без всяких ограничений, без экзаменов. Единственная страна специально ввела! Я в качестве протеста покидаю зал. Мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан! Где эти другие, о которых вы заботитесь? Я не видел ни одной жалобы, что кому-то за рубежом не дают нашего гражданства. Никого нет, кроме русских! Они стоят в очереди, над ними издеваются, начиная с Первой мировой войны! Австрийцы сделали специальные лагеря.
Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающим за рубежом!
Я покидаю такой зал! Мне с вами не по пути!», - заключил политик.
Напомним, в апреле Владимир Жириновский высказался в защиту русских жителей Латвии, права которых, по его мнению, постоянно нарушаются властями.
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