Жириновский вступился за русских перед опозорившей их Госдумой

Но парламент всех семи созывов мешает решению вопроса. Вы понимаете, что вам навязывают эту идею? Вы бы с удовольствием проголосовали. Кто это в этом правительстве делал заключение? Фамилии давайте называть. Кто делал заключение в этом правительстве по данному закону отрицательное? И кто в этом комитете поддерживает, не принять? «Концепция не та! Вспомнили о русских! Вы обнаглели, вообще, русские! Вспоминаете, что русские есть?!»

Давно их уничтожают, с 17 года. С 17 года заботятся о национальных меньшинствах. Русских нету. Ленин писал, что русские – это Держиморда. Всякого рода оскорбления, что русский – это сатрап, узурпатор. Что они – шовинисты. А вот все остальные – все хорошие! И они все разбежались от нас. И сегодня продолжают бежать. Это чудовищно! Конечно, у вас есть большинство, но вам будет стыдно. Вы стенограмму возьмите сегодняшнего заседания, 19 июня, и оставьте вашим потомкам! Чтобы они знали, что их дедушка, бабушка в далеком 19 году в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства.