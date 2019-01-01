Жириновский вступился за притесняемых русских в Латвии

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский вступился за русских жителей Латвии. По его мнению, власти делают все, чтобы притеснить их права.

Как заявил политик в беседе с РИА ФАН, решение перевести русские школы на обучение на латышском свидетельствует о том, что русские, которых в Латвии очень много, бесят коренных жителей. Уровень раздражения, по словам Жириновского, настолько велик, что там даже «сняли с должности мэра Риги русского Нила Ушакова».

По словам политика, даже во время германской оккупации в Латвии было гораздо больше русских школ. Такие аспекты лишь очередной раз доказывают, что латыши пытаются вытеснить со своих территорий русскоязычное население, заявил Жириновский.

