Президент Белоруссии назвал виновных в развале СССР

«Ну, конечно – Ельцин (Борис, первый президент России – прим. НСН) и Горбачев (Михаил, президент СССР – прим. НСН)», — сказал Лукашенко.

По его словам, «Беловежская пуща стала местом распада СССР, и просто продемонстрировала безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной».

Ранее Лукашенко рассказал о смене власти в Белоруссии. На встрече с жителями агрогородка Тихиничи Гомельской области белорусский лидер отметил, что необходимо сохранить то, на чём всегда держалась жизнь и человек - труд и хлеб.

