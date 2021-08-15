Президент Белоруссии назвал виновных в развале СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кто виноват в распаде Советского Союза. Об этом он заявил в интервью для фильма «ГКЧП. 30 лет спустя» Наили Аскер-заде.

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«Ну, конечно – Ельцин (Борис, первый президент России – прим. НСН) и Горбачев (Михаил, президент СССР – прим. НСН)», — сказал Лукашенко.

По его словам, «Беловежская пуща стала местом распада СССР, и просто продемонстрировала безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной».

Ранее Лукашенко рассказал о смене власти в Белоруссии. На встрече с жителями агрогородка Тихиничи Гомельской области белорусский лидер отметил, что необходимо сохранить то, на чём всегда держалась жизнь и человек - труд и хлеб.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:Михаил ГорбачевБорис ЕльцинСССРЛукашенкоАлександр Лукашенко
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