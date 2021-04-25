Жириновский удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени в день рождения

«За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Жириновского Владимира Вольфовича», - сказано в сообщении.

Ранее Жириновский был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (2006, 2011, 2016 соответственно).

Сегодня, 25 апреля 2021 года, политику исполняется 75 лет.

