Жириновский удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени в день рождения
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
«За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Жириновского Владимира Вольфовича», - сказано в сообщении.
Ранее Жириновский был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (2006, 2011, 2016 соответственно).
Сегодня, 25 апреля 2021 года, политику исполняется 75 лет.
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