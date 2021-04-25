Жириновский удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени в день рождения

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

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«За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Жириновского Владимира Вольфовича», - сказано в сообщении.

Ранее Жириновский был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (2006, 2011, 2016 соответственно).

Сегодня, 25 апреля 2021 года, политику исполняется 75 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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