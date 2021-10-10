Жириновский рассказал о закрытой встрече с Путиным

По его словам, среди тем, которые были подняты – работа в Госдуме и принятие законов. «Я считаю, нужно срочно принять закон о включении вакцины против COVID в календарь обязательных прививок. Летом вопрос стоял, летом, но левые воспротивились…», — сказал парламентарий.

Другой темой стало обсуждение дистанционного обучения, порядок введения которого пока не определён в законе, сообщил Жириновский. «Вот сейчас снова рост заболеваемости, в разных местах вводится порядок дистанционного обучения, а как он, где… в законе определения нет», — отметил депутат.

Ранее Путин провёл в дистанционном формате встречу с руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым. Собеседники обсудили перспективные планы работы в новом составе нижней палат парламента.

