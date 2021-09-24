Жириновский отказался уже от четырех депутатских мандатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от возможности стать депутатом законодательного собрания Свердловской области.

Он отказался от депутатского мандата, передав его Леониду Хаютину, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Жириновский отказался от депутатских мандатов еще в трех регионах страны. Он мог стать депутатом госсовета Чувашии, думы Югры и Мурманской областной думы, но не вдохновился такой перспективой.

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Некоторые политики уже успели отказаться от депутатских мандатов в новой Госдуме.

В их числе, в частности, губернаторы Брянской, Челябинской и Новосибирской областей Александр Богомаз, Алексей Текслер и Андрей Травников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаЛДПРВладимир Жириновский
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