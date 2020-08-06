Жириновский раскрыл, когда Дегтярёв посетит Москву

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправится с рабочей поездкой в российскую столицу в третьей декаде августа. Об этом сообщил Владимир Жириновский в эфире одной из московских радиостанций.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что не оказывает никакого давления на однопартийца. По оценке Жириновского, врио главы региона «всё делает правильно».

Он также подчеркнул, что либерал-демократы не хотят созывать большое число людей на митинг в столице в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в связи с необходимостью соблюдения социальной дистанции из-за опасности коронавируса.

Эту акцию ЛДПР хочет согласовать с властями Москвы на 22 августа. Хотя, Жириновский опасается, что получит отказ, так как массовые мероприятия в столице все еще запрещены. По его словам, запланирован камерный формат – во дворике Института мировых цивилизаций.

