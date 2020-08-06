Жириновский раскрыл, когда Дегтярёв посетит Москву
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправится с рабочей поездкой в российскую столицу в третьей декаде августа. Об этом сообщил Владимир Жириновский в эфире одной из московских радиостанций.
Лидер ЛДПР подчеркнул, что не оказывает никакого давления на однопартийца. По оценке Жириновского, врио главы региона «всё делает правильно».
Он также подчеркнул, что либерал-демократы не хотят созывать большое число людей на митинг в столице в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала в связи с необходимостью соблюдения социальной дистанции из-за опасности коронавируса.
Эту акцию ЛДПР хочет согласовать с властями Москвы на 22 августа. Хотя, Жириновский опасается, что получит отказ, так как массовые мероприятия в столице все еще запрещены. По его словам, запланирован камерный формат – во дворике Института мировых цивилизаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru