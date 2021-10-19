Жириновский раскритиковал слова Эрдогана о «горстке» победителей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган забыл, как был создан Совет безопасности ООН, сообщает РИА Новости.

Политик напомнил, что организация появилась благодаря странам-победительницам во Второй мировой войне, к которым Турция не относится.

«Надо ему, видите ли, расширить Совет безопасности... Турция - проигравшая сторона. И Первая мировая война, и вторая. Куда он лезет, Эрдоган? Там те, кто победил в последней и самой страшной войне», - заявил Жириновский.

Ранее турецкий лидер заявил, что «мир больше пяти» и «горстка» победителей во Второй мировой войне не должна за всех решать глобальные вопросы. С мнением Эрдогана согласился глава МИД РФ Сергей Лавров, считающий ООН и Совбез ООН следует реформировать с учётом новых реалий в мире.

