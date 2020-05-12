Запашный об обучении медпомощи, штрафах за хамство чиновников и «Бессмертном полке»

Эдгард Запашный: «Я хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие в акции в этом году. Ситуация сложная, мы с вами не смогли выйти на улицы. Но спасибо за то, что не забыли, что поддержали «Бессмертный полк» в таком формате. Важность этой акции заключается в том, чтобы в дальнейшем не допускать переписывания нашей истории. Хотелось бы вспомнить вопиющий факт несправедливости, когда на официальном аккаунте Белого дома появилась информация, что Вторую мировую войну выиграли Соединенные Штаты Америки вместе с английскими союзниками. Именно наша с вами задача, открыть людям правду, именно наша с вами задача не дать новому поколению ложную информацию, именно мы с вами должны на постоянной основе рассказывать людям о подвиге советского солдата», – выражает он свое мнение в беседе с НСН.

