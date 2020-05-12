Запашный об обучении медпомощи, штрафах за хамство чиновников и «Бессмертном полке»
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В российских вузах может появиться курс «медицинской помощи»
Во всех российских вузах предложили ввести обязательный образовательный курс «Начальная медицинская помощь». С такой инициативой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Он предлагает главе Минобразования РФ Валерию Фалькову рассмотреть возможность интеграции такого курса в программы вузов и колледжей, чтобы все студенты получали навыки младшего медицинского персонала.
Эдгард Запашный: «Я целиком и полностью поддерживаю эту инициативу. Единственное, мне кажется, что правильнее было бы вводить такие курсы не в высших учебных заведениях, а, прежде всего, в школе. Ведь чем раньше мы с вами научимся оказывать медицинскую помощь, чем раньше мы научимся с вами профилактике заболеваний, тем здоровее будет наша нация. Берегите себя», – говорит в эфире НСН Эдгард Запашный.
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство. Речь идет о штрафах до ста пятидесяти тысяч рублей и об отстранении от должности на срок до двух лет.
Эдгард Запашный: «Я рад тому, что наши депутаты готовы бороться с хамством, прежде всего, начиная с самих себя. Конечно, слуги народа должны быть примером нашего общества, ведь именно общество назначило их и делегировало в Госдуму», – комментирует он в интервью НСН.
В «Бессмертном полке» онлайн приняли участие более 2 млн человек
Более трех миллионов человек со всего мира приняли участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.
Эдгард Запашный: «Я хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие в акции в этом году. Ситуация сложная, мы с вами не смогли выйти на улицы. Но спасибо за то, что не забыли, что поддержали «Бессмертный полк» в таком формате. Важность этой акции заключается в том, чтобы в дальнейшем не допускать переписывания нашей истории. Хотелось бы вспомнить вопиющий факт несправедливости, когда на официальном аккаунте Белого дома появилась информация, что Вторую мировую войну выиграли Соединенные Штаты Америки вместе с английскими союзниками. Именно наша с вами задача, открыть людям правду, именно наша с вами задача не дать новому поколению ложную информацию, именно мы с вами должны на постоянной основе рассказывать людям о подвиге советского солдата», – выражает он свое мнение в беседе с НСН.
Жириновский предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию, так как ограничения в ряде регионов могут сохранятся до конца года, а указ президента уже подписан.
Эдгард Запашный: «Чуть более месяца назад я говорил о том, что вопрос внесения изменений в Конституцию сейчас не актуален. Нашим гражданам сейчас не до нее, все озабочены решением личных проблем», – отмечает Эдгард Запашный для слушателей НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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