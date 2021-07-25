Жириновский призвал Зюганова оставить в покое директора совхоза Грудинина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал главу КПРФ Геннадия Зюганова оставить в покое бизнесмена, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина и прекратить его «подвергать опасности». Свое обращение Жириновский опубликовал в Telegram-канале в воскресенье, 25 июля.

«Дорогой Геннадий Андреевич, ну оставьте вы в покое Павла Николаевича Грудинина. Он замечательный хозяйственник, у него прекрасная клубника, он много хорошего сделал для жителей совхоза, где он долго был директором. Ну зачем вам его подвергать опасности?»- обратился к Зюганову лидер ЛДПР.

Без клубнички. ЦИК исключил Грудинина из списка кандидатов от КПРФ

В качестве аргументов он привел в пример экс-депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бессонова, который после заочного осуждения за избиение полицейских «мучается в бегах по Литве», а также лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина - он «получил статью и ограничен в свободе».

По мнению Жириновского, Зюганов понимает, что никогда не будет президентом. Глава ГЛПР также предложил политическому оппоненту подумать над сменой названия партии и программы, а также «забыть Сталина, Ленина, слова «коммунизм» и «социализм».

Накануне ЦИК РФ исключил Павла Грудинина из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму России. Решение принято на основании проверки Генпрокуратуры по заявлению бывшей супруги бизнесмена Ирины Грудининой. Политик не выполнил требования российского законодательства к кандидатам на участие в выборах. По словам зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, Генпрокуратура сообщила, что кандидат от коммунистов владеет долей в иностранной компании. Таким образом, это является основанием для исключения Грудинина из федерального списка КПРФ.

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Фото: zampolit.com
ТЕГИ:ВыборыГеннадий ЗюгановВладимир ЖириновскийПавел Грудинин
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