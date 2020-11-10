Жириновский призвал лишить Навального загранпаспорта

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением аннулировать загранпаспорт Алексея Навального. Таким образом, по его словам, он останется за границей и получил немецкое гражданство.

«Он остается за границей, как (экс-сотрудник спецслужб США Эдвард) Сноуден: сидел здесь 5-6-7 лет, наконец принимает российское гражданство. И Навальный примет немецкое гражданство», - цитирует РИА Новости Жириновского.