Жириновский счёл Навального «завербованным авантюристом»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Алексея Навального завербовали в США для того, чтобы «поломать нынешнюю Россию». Об этом политик заявил, выступая перед студентами в Институте мировых цивилизаций.

«Это авантюрист, это человек, который был завербован в американском Йельском университете», - заявил Жириновский. По его мнению, Навальный не открывает ничего нового, но имеет лишь желание «поломать страну», передаёт РИА Новости.

Навальный, как известно, в 2010 году проходил полугодовое обучение в Йельском университете по программе «Yale World Fellows». Сейчас оппозиционер приходит в себя в немецкой клинике после предполагаемого отравления. Обследовавшие его западные специалисты настаивают, что он был отравлен ядом класса «Новичок». В Европарламенте призывают присвоить имя Навального новым санкциям за нарушение прав человека, а также наложить ограничения на фигурантов его антикоррупционных расследований.

