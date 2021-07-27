Грудинин заявил о намерении вступить в КПРФ
Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Московской области Павел Грудинин заявил, что готов вступить в КПРФ, сообщает телеканал коммунистов «Красная линия».
По его словам, он ещё не обсуждал своё решение с лидером компартии Геннадием Зюгановым, однако в случае его согласия готов написать заявление.
Грудинин объяснил, что решил последовать примеру беспартийных бойцов Красной армии, которые во время Великой Отечественной войны перед боем писали в окопах заявление «я иду в атаку, прошу считать себя коммунистом».
Ранее КПРФ включила Грудинина в свой федеральный список кандидатов на выборы в Госдуму, однако ЦИК не допустил политика, заявив, что он не выполнил требования «закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов», сообщает «Свободная пресса».
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