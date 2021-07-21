Жириновский предрек закрытие партии «Яблоко»

Партия «Яблоко» в ближайшие пять лет будет включена в перечень нежелательных организаций и запрещена. Об этом заявил в эфире «Эхо Москвы» глава ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, это связано с позицией партии по Крыму и Донбассу, а также в вопросах пандемии коронавируса.