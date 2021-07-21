Жириновский предрек закрытие партии «Яблоко»

Партия «Яблоко» в ближайшие пять лет будет включена в перечень нежелательных организаций и запрещена. Об этом заявил в эфире «Эхо Москвы» глава ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, это связано с позицией партии по Крыму и Донбассу, а также в вопросах пандемии коронавируса.

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При этом Жириновский уверен, что критика оппозиционера Алексея Навального со стороны Григория Явлинского позволит партии продлить свое существование.

Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года, сообщает Ura.ru.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Партия "яблоко"Владимир Жириновский
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