Жириновский предрек закрытие партии «Яблоко»
Партия «Яблоко» в ближайшие пять лет будет включена в перечень нежелательных организаций и запрещена. Об этом заявил в эфире «Эхо Москвы» глава ЛДПР Владимир Жириновский.
По словам политика, это связано с позицией партии по Крыму и Донбассу, а также в вопросах пандемии коронавируса.
При этом Жириновский уверен, что критика оппозиционера Алексея Навального со стороны Григория Явлинского позволит партии продлить свое существование.
Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года, сообщает Ura.ru.
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