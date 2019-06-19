Политика

Жириновский покинул Госдуму со словами, что ему «противно»

19 июня16:10

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский со скандалом покинул зал заседаний Госдумы. По его словам, он покидает заседание в знак протеста из-за того, что его коллеги большинством голосов не приняли его предложение об упрощенном порядке получения российского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, являющимися русскими по национальности.

«Мне противно с вами находится, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан», — заявил политик.

Такое решение парламентариев Жириновский назвал «позором», передает РЕН ТВ.

Ранее лидер ЛДПР вступился за русских жителей Латвии. По мнению Владимира Жириновского, власти делают все, чтобы притеснить их права.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЖириновскийГосдума