Жириновский перечислил виновных в провале ГКЧП

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал причины неудачи ГКЧП. Государственный комитет по чрезвычайному положению действовал с 18 по 21 августа до тех пор, пока его членов не арестовали глава РСФСР Борис Ельцин и будущий вице-президент России Александр Руцкой. Тогдашний президент СССР Михаил Горбачев был заперт на даче в Форосе. Именно его Жириновский обвинил в бездеятельности, а также председателя КГБ СССР Владимира Крючкова. По словам лидера ЛДПР, их «действия» впоследствии привели к развалу СССР.

Жириновский назвал Горбачева слишком слабым для партийного лидера и негодным к этой должности. По его словам, в той ситуации Горбачев понимал, что теряет власть, поэтому добивался победы ГКЧП, чтобы потом убрать их руками того же Ельцина.

Крючков же, по словам Жириновского, проявил крайнюю нерешительность, хотя мог все решить практически в одиночку.

«Крючков – обычный рабочий парень, который работал на заводе Он все понимал, но в жестком варианте отдать приказ, стукнув кулаком по столу, арестовать Ельцина и его сторонников не мог», заявил Жириновский в эфире YouTube-канала СоловьёвLive.

Ранее экс-глава службы президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко рассказал «Радиоточке НСН», как Ельцину удалось избежать ареста в августе 1991 года.

