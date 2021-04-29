Жириновский объяснил, как можно было избежать «проблемы Украины»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за упрощение выдачи российских паспортов нашим соотечественникам за границей, посетовав, что в 1990-е годы автоматом не обменяли советские паспорта на российские.
«Не было бы проблемы Украины, не было бы русофобской политики в Прибалтике, мы были бы более влиятельными в мире», - пишет Жириновский в своем Telegram-канале.
Согласно подсчетам политика, если бы соответствующее решение в свое время было принято, количество граждан России сейчас превысило бы 170 млн.
Он также отметил, что часто недооценивается влияние русских диаспор в разных странах, приведя в качестве примеров Турцию и США.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить в Москве с украинским коллегой Владимиром Зеленским двусторонние отношения. По его словам, проблемы Донбасса Зеленскому стоит обсудить сначала с руководителями ЛНР и ДНР.
20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». А 28 апреля президент Украины неожиданно назвал «идеальным» местом» для встречи с российским лидером Ватикан.
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