Жириновский объяснил, как можно было избежать «проблемы Украины»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за упрощение выдачи российских паспортов нашим соотечественникам за границей, посетовав, что в 1990-е годы автоматом не обменяли советские паспорта на российские.

«Не было бы проблемы Украины, не было бы русофобской политики в Прибалтике, мы были бы более влиятельными в мире», - пишет Жириновский в своем Telegram-канале.

Согласно подсчетам политика, если бы соответствующее решение в свое время было принято, количество граждан России сейчас превысило бы 170 млн.

Он также отметил, что часто недооценивается влияние русских диаспор в разных странах, приведя в качестве примеров Турцию и США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить в Москве с украинским коллегой Владимиром Зеленским двусторонние отношения. По его словам, проблемы Донбасса Зеленскому стоит обсудить сначала с руководителями ЛНР и ДНР.

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». А 28 апреля президент Украины неожиданно назвал «идеальным» местом» для встречи с российским лидером Ватикан.

