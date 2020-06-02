Жириновский обмолвился об умершем от «стыда» Ельцине

Политик сделал скандальное заявление в эфире радиостанции «Говорит Москва», рассуждая о важности внесения поправок в Конституцию.



«Конституция должна быть главным документом для всего народа. Ельцин вон клялся на Конституции — и что? Слава Богу, ушел. Ему стыдно стало, он даже умер», - сказал Жириновский.



Борис Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 годы. Он скончался 23 апреля 2007 года.



Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил 1 июля в качестве даты голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Свободная пресса». Фактически отдать свой голос можно будет, начиная с 25 июня.

