Жириновский обмолвился об умершем от «стыда» Ельцине
Лидер ЛДПР Владимир Жириновской неодобрительно высказался о первом президенте России Борисе Ельцине. Политик заявил, что покойному главе государства «стыдно стало, он даже умер».
Политик сделал скандальное заявление в эфире радиостанции «Говорит Москва», рассуждая о важности внесения поправок в Конституцию.
«Конституция должна быть главным документом для всего народа. Ельцин вон клялся на Конституции — и что? Слава Богу, ушел. Ему стыдно стало, он даже умер», - сказал Жириновский.
Борис Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 годы. Он скончался 23 апреля 2007 года.
Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил 1 июля в качестве даты голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Свободная пресса». Фактически отдать свой голос можно будет, начиная с 25 июня.
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