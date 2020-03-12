Песков открестился от вопроса о запрете Ельцину обнулить президентские сроки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Конституционный суд вопрос о запрете в 1998 году баллотироваться на новый, третий срок тогдашнему президенту РФ Борису Ельцину. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, почему то решение КС нельзя применить к текущей ситуации, предает РИА Новости.

В ответ Песков, подчеркнул, что пояснения должен давать судебный орган конституционного контроля. Он напомнил, что Владимир Путин как раз обусловил этот вопрос тем, что его должен рассмотреть Конституционный. В связи с этим пресс-секретарь призвал не забегать вперед.

Ранее Песков заявлял, что ограничение количества президентских сроков остаётся в Основном законе. Снятие этой нормы носит разовый характер для действующего главы государства.

В 1993 году в ходе всенародного голосования была принята Конституция России. В 1998 году КС отказал Борису Ельцину в возможности переизбраться на третий срок. Кремль предлагал не учитывать момент избрания его на пост главы государства в 1991 году, когда действовала другая Конституция. Однако КС постановил, что граждане, голосуя в 1996 году, «исходили из того, что избирают его на второй срок полномочий».

