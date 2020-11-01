Жириновский не понял, за что извиняться перед Кадровым
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не понял, за что должен извиняться перед Кадыровым, который призвал к этому парламентария из-за их перепалки о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона, сделанных на фоне убийства французского учителя Самюэля Пати с участием 18-летнего чеченского мусульманина.
Жириновский напомнил, что Россия – это светское государство. По мнению лидера ЛДПР, вопрос религии - личное дело каждого, поэтому не собирается спрашивать разрешения, что и когда говорить, сообщает РИА Новости.
«У меня не было с ним никаких разговоров, я говорил о ситуации в Турции, в Карабахе, а с ним я не разговаривал ни о чем, это недоразумение... Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал... Почему он на себя это принимает, не понятно», - заявил Жириновский.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на критику главы Чечни президента Франции, напомнил, что главы российских субъектов не могут заниматься внешней политикой, её формирует глава государства. Кадыров ответил Пескову.
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