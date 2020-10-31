Кадыров призвал Жириновского извиниться

Таким образом Кадыров ответил Жириновскому после того, как парламентарий напомнил главе Чечни, что руководители субъектов РФ не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы.

Кадыров написал также, что Жириновскому не следует касаться темы борьбы с терроризмом и религии, отмечает RT.

По мнению чеченского лидера, мусульманам в России следует воздержаться от митингов у посольств Франции. Кадыров ранее высказал мысль о том, что французский президент Эммануэль Макрон, поддерживая публикации карикатур на пророка Мухаммеда, таким образом провоцирует мусульман на преступления, пишет Газета.ru.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на критику главы Чечни президента Франции, напомнил, что главы российских субъектов не могут заниматься внешней политикой, её формирует глава государства. Кадыров ответил Пескову.

