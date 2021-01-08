Жириновский не исключил появление в США политической партии Трампа

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что Дональд Трамп, после ухода с поста президента США, может создать в стране третью крупную партию с поддержкой около 30 миллионов избирателей, сообщает РИА Новости.

«Теперь может быть вариант третьей партии... Демократическая, Республиканская и его, Трампа», - отметил российский политик.

Жириновский напомнил, что на минувших президентских выборах за Трампа проголосовали 72 миллиона граждан США, однако для создания новой политической силы должно хватить и половины от этого количества.

Лидер ЛДПР добавил, что для создания партии у Трампа «есть амбиции и деньги», однако следует реализовывать механизм «выборной кампании и партийного расклада».

Также Жириновский не исключил, что республиканцы могут предложить Трампу остаться в их рядах и попытаться выиграть выборы в 2024 году.

Ранее российский политик заявил, что для граждан других стран, Трамп - это меньшее зло, нежели Байден и демократы США, и призвал действующего президента «взять всю власть в свои руки и ввести чрезвычайное положение».

