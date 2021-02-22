Жириновский не исключил досрочные выборы в Госдуму-2021

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что выборы в Госдуму в 2021 году могут пройти досрочно.

Политик отметил, что необходимо «прекратить полномочия» не только депутата Валерия Рашкина, но и всей фракции КПРФ, а также «Справедливой России».

«Вообще выборы будут досрочные. В марте распустим, в конце мая будут выборы. Две трети шугануть, чтобы меньше мусора было», - подчеркнул Жириновский.

Отвечая на замечание ведущего программы Владимира Соловьёва о невозможности провести выборы в мае, так как это не предусмотрено законом, лидер ЛДПР заявил, что они могут пройти в июне, сообщает Ura.ru.

Ранее Жириновский выступил против сокращения возможностей проводить выборы по партийным спискам. На онлайн-встрече президента Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы лидер ЛДПР заявил, что продавливание кандидатов от «Единой России» приведёт только к ненависти к этой политической силе.

