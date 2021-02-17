«Не продохнуть»: Жириновский выступил против засилья «Единой России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против сокращения возможностей проводить выборы по партийным спискам. Эту тему он поднял на онлайн-встрече президента Владимира путина с руководителями фракций Госдумы.

По словам Жириновского, сокращение партийных списков и продавливание кандидатов от «Единой России» приведёт только к ненависти к этой политической силе.

«Они не повысят свой авторитет, как думают. Почему быстро свергли КПСС, почему миллионные митинги были по всей стране. Потому что устали 70 лет от одной партии, одной идеологии», - заметил в связи с этим лидер ЛДПР.

Кроме того, по словам Владимира Жириновского, выборы по округам – путь к сепаратизму.

«Одномандатники в Госдуме молчат – все под каблуком у губернатора, который также взял под каблук полицию, прокуратуру, суд. Вот такой вариант мы сделали с демократией – не продохнуть, не выдохнуть», - заметил лидера ЛДПР. По его мнению, такое положение вещей - одна из причин выхода на улицы людей, причём, не только молодёжи.

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Аналогичную точку зрения по выборному процессу высказал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он считает недопустимым продолжение процесса сокращения партийных списков.

В 2013 году у региональных парламентов появилась возможность формировать 75% своего состава по мажоритарным округам. Активно эта норма стала применяться последние несколько лет. До этого в процентном соотношении количество депутатов, избранных по партийным спискам и по одномандатным округам, распределялось поровну.

В начале встречи с лидерами думских фракций президент Владимир Путин выразил уверенность, что российские власти сумеют не допустить вмешательства в выборы в Госдуму, отмечает Ura.ru. При этом он высказался за обеспечение честности голосования.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПутинВыборыЖириновский
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