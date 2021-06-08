Лисняк против Жириновского. Кто держит пермского депутата в ЛДПР

Депутат Пермской гордумы от ЛДПР Илья Лисняк просит Следственный комитет России привлечь к ответственности руководство местного отделения партии, депутата Госдумы от ЛДПР и ее лидера Владимира Жириновского за нарушение избирательных прав.

Как указывается в заявлении на имя главы СКР Александра Бастрыкина, в марте Лисняк попытался выйти из ЛДПР, однако в партии его просьбу до сих пор не рассмотрели. Он увидел в затягивании процесса попытку помешать ему баллотироваться от другой партии.

Депутат Ярослав Нилов в ответ на просьбу НСН прояснить ситуацию ответил, что это вопрос регионального масштаба, Москва к этому не имеет отношения и звонить нужно в Пермь.

Руководитель Фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края и координатор регионального отделения ЛДПР в Пермском крае Олег Постников был корректен и вежлив, но в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что до решения суда не вправе давать комментарии.

«Я не буду комментировать эту ситуацию по одной простой причине. Сейчас депутатом Лисняком подано заявление в суд, и любой мой комментарий может повлиять на исход дела. И до решения суда я точно не намереваюсь эту историю комментировать. Раз человек решил действовать через суд, то и комментарии мои будут только в суде», - сообщил Постников.

Для того, чтобы стать членом партии или выйти из нее, определена процедура партийного учета. Коллегиальный орган – Координационный совет – принимает в ЛДПР, и если вопрос о снятии с партучета не выносится на рассмотрение коллегиального органа, то никто не будет рассматривать этот вопрос. Оговоримся, что это достаточно сложная процедура, которая может растягиваться на годы. И к слову, некоторые партии используют это как политический инструмент. Номинально выйдя из одной партии с желанием вступить в другую, еще несколько месяцев человек принадлежит своей, скажем так, старой партии.