Лисняк против Жириновского. Кто держит пермского депутата в ЛДПР
НСН выяснила, что на самом деле стоит за заявлением депутата Пермской гордумы от ЛДПР Ильи Лисняка о том, что партия не отпускает его из своих рядов.
Депутат Пермской гордумы от ЛДПР Илья Лисняк просит Следственный комитет России привлечь к ответственности руководство местного отделения партии, депутата Госдумы от ЛДПР и ее лидера Владимира Жириновского за нарушение избирательных прав.
Как указывается в заявлении на имя главы СКР Александра Бастрыкина, в марте Лисняк попытался выйти из ЛДПР, однако в партии его просьбу до сих пор не рассмотрели. Он увидел в затягивании процесса попытку помешать ему баллотироваться от другой партии.
Депутат Ярослав Нилов в ответ на просьбу НСН прояснить ситуацию ответил, что это вопрос регионального масштаба, Москва к этому не имеет отношения и звонить нужно в Пермь.
Руководитель Фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края и координатор регионального отделения ЛДПР в Пермском крае Олег Постников был корректен и вежлив, но в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что до решения суда не вправе давать комментарии.
«Я не буду комментировать эту ситуацию по одной простой причине. Сейчас депутатом Лисняком подано заявление в суд, и любой мой комментарий может повлиять на исход дела. И до решения суда я точно не намереваюсь эту историю комментировать. Раз человек решил действовать через суд, то и комментарии мои будут только в суде», - сообщил Постников.
Для того, чтобы стать членом партии или выйти из нее, определена процедура партийного учета. Коллегиальный орган – Координационный совет – принимает в ЛДПР, и если вопрос о снятии с партучета не выносится на рассмотрение коллегиального органа, то никто не будет рассматривать этот вопрос. Оговоримся, что это достаточно сложная процедура, которая может растягиваться на годы. И к слову, некоторые партии используют это как политический инструмент. Номинально выйдя из одной партии с желанием вступить в другую, еще несколько месяцев человек принадлежит своей, скажем так, старой партии.
Как уточнил Олег Постников, лично он у депутата Ильи Лисняка заявление о выходе из партии не принимал.
Источник в региональном отделении ЛДПР не исключил, что у Лисняка большие политические амбиции, что на современном языке звучит как «хайп». И это очень похоже на правду, потому что Лисняк неоднократно заявлял, что будет депутатом Законодательного собрания. Но как написал в свое время «КоммерсантЪ», он не вошел бы в пул политиков, которые могли попасть в списки от ЛДПР. А при озвученном большом желании возглавить Пермское региональное отделение ЛДПР и не проходя по спискам, возможно, Лисняк просто решил «сменить партийную прописку», на прощание громко хлопнув дверью.
Как стало известно Business Class, депутат Пермской городской думы от ЛДПР Илья Лисняк ведет переговоры с руководством партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в регионе. На повестке – место в первой тройке партийного списка на выборы в Законодательное собрание Прикамья. Об этом «BC» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«То, что депутат захотел уйти из партии, это его право, а то, что он захотел это сделать таким образом, показывает его системополагающие принципы», - резюмировал руководитель Фракции ЛДПР в Заксобрании Пермского края и координатор регионального отделения партии Олег Постников.
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