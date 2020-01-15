Жириновский допустил народное голосование по изменению Конституции 13 сентября

Депутаты готовы срочно принять поправки в бюджет для реализации послания президента

Матвиенко рассчитывает на реализацию всех предложенных президентом изменений в Конституцию уже в 2020 году

Демограф оценил предложения Путина по увеличению рождаемости

Все школьники начальных классов в Амурской области уже получают бесплатное горячее питание