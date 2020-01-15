Жириновский допустил народное голосование по изменению Конституции 13 сентября

15 января 202015:52

Народное голосование по поправкам в Конституцию РФ, предложенным 15 января президентом Владимиром Путиным, может состояться в единый день голосования 13 сентября. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает ТАСС.

Путин предложил россиянам голосовать за поправки в Конституцию

«Сейчас мы весной все примем, все парламенты, а народ проголосует 13 сентября», - предположил политик.

13 сентября 2020 года в России пройдут выборы глав 17 регионов, а также выборы депутатов законодательных органов власти в 11 субъектах РФ.

Путин предложил поправки в Конституцию в своем обращении к Федеральному собранию. В частности, могут изменить требования к кандидатам в президенты, количество президентских сроков может быть ограничено двумя (без оговорки «подряд»), возможно закрепление статуса и роли Госсовета и права Госдумы утверждать кандидатуры премьер-министра и членов правительства, которые президент не сможет отвергнуть.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявили журналистам, что предложенные Путиным изменения Конституции могут быть реализованы уже в 2020 году.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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