Жириновский допустил избрание на второй срок главы Владимирской области Сипягина

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин может избраться на новый срок. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Власти Владимирской области опровергли отставку губернатора Сипягина

«У него до конца первого срока еще два года. И может быть второй срок», — цитирует политика ТАСС.

Жириновский отметил, что показатели Сипягина лучше, чем у его предшественника, «несмотря на то, что он первый раз стал губернатором».

Накануне СМИ сообщили, что Сипягин, который включен в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР на выборах в Госдуму, написал заявление об отставке в связи с переходом в нижнюю палату парламента. Однако пресс-секретарь губернатора и представители ЛДПР опровергли эту информацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛДПРГубернаторВладимирская ОбластьВладимир Жириновский
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