Жириновский допустил избрание на второй срок главы Владимирской области Сипягина

«У него до конца первого срока еще два года. И может быть второй срок», — цитирует политика ТАСС.

Жириновский отметил, что показатели Сипягина лучше, чем у его предшественника, «несмотря на то, что он первый раз стал губернатором».

Накануне СМИ сообщили, что Сипягин, который включен в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР на выборах в Госдуму, написал заявление об отставке в связи с переходом в нижнюю палату парламента. Однако пресс-секретарь губернатора и представители ЛДПР опровергли эту информацию.

