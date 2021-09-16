Власти Владимирской области опровергли отставку губернатора Сипягина

Сообщения в СМИ о якобы отставке губернатора Владимирской области Владимира Сипягина явлются фейком, заявили в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-секретарь главы региона Ольга Елунина заявила, что Сипягин никакого заявления не писал и «работает как работал».

Ранее РБК со ссылкой на собственные источники сообщило, что губернатор Владимирской области написал заявление об отставке в связи с переходом в Госдуму.



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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимирская ОбластьГубернаторОтставка Губернатора
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