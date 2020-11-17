«Жестокость недопустима». В Кремле прокомментировали протесты в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неоправданная жестокость белорусских силовиков в отношении протестующих недопустима, передаёт RT.



Отвечая на вопросы журналистов представитель Кремля отметил, что жестокость, которая не спровоцирована протестантами, «нежелательна и недопустима». При этом Песков подчеркнул, что нельзя забывать и о фактах различных провокаций в отношении правоохранителей».



Пресс-секретарь рассказал, что Белоруссия - это «союзное нам государство и наш братский народ», поэтому в Кремле внимательно следят за происходящим и хотели бы видеть Белоруссию спокойной, стабильной и процветающей. «И свободной от какого-либо внешнего влияния», - добавил Песков.



Протесты в Белоруссии, которые начались после президентских выборов 9 августа, не прекращаются до сих пор. Оппозиция считает, что официальные результаты голосования, согласно которым победил Александр Лукашенко, сфальсифицированы. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что задержаниям подверглись более 25 тысяч участников акций протеста.

