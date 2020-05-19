Жертвы войны интерпретаций. Сванидзе о советских войсках в ГДР

Оккупационным назвали советский контингент в сюжете на немецком телеканале MDR, посвященном отношениям СССР и ГДР. Как сообщает РИА «Новости», в нем говорится, что советские солдаты «в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами».

Телеведущий и историк Николай Сванидзе в эфире НСН объяснил, почему советские войска в Германии не были оккупантами.

«Как раз в ГДР – нет. Советские войска там были по согласованию с западными странами. Был раздел Германии между странами-победителями, согласованный на конференциях в Ялте, потом в Потсдаме. В соответствии с этим разделом Восточная Германия, ГДР, была зоной контроля советской стороны. Как проходил этот контроль – другой вопрос. Конечно, СССР постарался, чтобы там был советский режим. Но войска там были на законных основаниях, в соответствии с международными договоренностями», - сказал он.