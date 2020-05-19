Жертвы войны интерпретаций. Сванидзе о советских войсках в ГДР
Телеведущий и историк в эфире НСН объяснил, почему советские войска в Германии не были оккупантами.
Оккупационным назвали советский контингент в сюжете на немецком телеканале MDR, посвященном отношениям СССР и ГДР. Как сообщает РИА «Новости», в нем говорится, что советские солдаты «в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами».
Телеведущий и историк Николай Сванидзе в эфире НСН объяснил, почему советские войска в Германии не были оккупантами.
«Как раз в ГДР – нет. Советские войска там были по согласованию с западными странами. Был раздел Германии между странами-победителями, согласованный на конференциях в Ялте, потом в Потсдаме. В соответствии с этим разделом Восточная Германия, ГДР, была зоной контроля советской стороны. Как проходил этот контроль – другой вопрос. Конечно, СССР постарался, чтобы там был советский режим. Но войска там были на законных основаниях, в соответствии с международными договоренностями», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, сейчас идет война исторических интерпретаций, поэтому появляются такие сюжеты.
«У нас действительно рыльце в пуху, потому что это все уходит в сталинские времена, и там нам нечем гордиться. Когда мы доблестно победили Гитлера вместе с союзниками, сталинский режим сделал все, чтобы установить там просоветские режимы, подавить все проявления свободной политической жизни. Идет война интерпретаций и, если бы сейчас отношения были хорошими, все это бы забылось, потому что принадлежит истории. Жить нужно сегодняшним и завтрашним днем, а не прошлым. Но поскольку отношения плохие, и каждый черпает аргументацию в истории, она предстает как идеологическая площадка для обоснования нынешних политических действий. Поэтому на этой площадке идет война, будто это не история, а современность. У каждой стороны своя система аргументации», - подытожил Сванидзе.
Напомним, территория Германии после окончания Второй мировой войны была разделена на четыре зоны оккупации: советскую, американскую, английскую и французскую. После образования ГДР в 1949 году Группа советских оккупационных войск в Германии получила название Группа советских войск в Германии. В сентябре 1990 года СССР и Германия подписали договор о выводе всех советских войск.
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